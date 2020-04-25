Ramazanın ilk gününde 960 kişiye vefa

Şanlıurfa’da Ramazan ayının başlaması ve korona virüs salgınını önlemeye yönelik uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, çalışma tempolarını daha da hızlandıran Vefa Sosyal Destek Grupları (VSDG), ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde tüm ilçelerde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, Ramazan öncesi başladıkları gıda kolisi dağıtımlarına, Ramazan ayının ilk günü de devam etti. Virüs salgını riskine karşı sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların her türlü hizmetini yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grupları, Ramazan ayının ilk gününde 960 vatandaşın evine gitti. 12 vatandaşın emekli aylığı ödemesi ve bankacılık işlemlerini yapan ekipler, 230 aileye gıda kolisi teslimi yaptı. Alışverişlerini yapacak yakını bulunmayan 156 vatandaşın alışverişlerini yaparak evlerine getiren gruplar, 7 vatandaşın ilaçlarını temin etti ve 3 vatandaşa da sağlık hizmetleri desteği sağladı. İl genelinde 552 vatandaşa da farklı konularda yardımcı olan ekipler, son 24 saatte 960 kişiye hizmet ulaştırdı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşların taleplerine de cevap veren ekipler, ayrı ayrı sorumluluklarına verilen mahallelerdeki vatandaşların evlerine taze ekmek dağıtımı da gerçekleştirdi.

Tüm kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle organize şekilde çalışan Vefa Sosyal Destek Grupları, Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezine gelen taleplerin alınmasıyla hızla harekete geçiyor. Acil Çağrı Merkezindeki Vefa Sosyal Destek Grubu operatörünün yönlendirmesi ile hızlıca adrese giden görevliler, vatandaşların hizmetlerini tamamladıktan sonra merkezi bilgilendiriyor.

