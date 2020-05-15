Ramazanın mucize baharatı: Kakulenin faydaları nelerdir?

Kakulenin sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra yemeklere, hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak eklenebiliyor. Kakule içeriğindeki A vitamini, C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor sayesinde iyi bir vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılabilir.
Kakule enerji verdiği gibi antidepresan özelliği de var. Kahve ve çay ürünleri gibi nabzı yükseltmeden vücudu canlandırıyor. Yüksek tansiyon hastaları da güvenle kullanabilir. Ramazanda ise bu etkileri sayesinde göz önüne çıkıyor kakule...
Halsizlik, ağız kokusu ve sindirim güçlükleriyle savaşan kakulenin aynı zamanda diş çürüklerine neden olan bakterilerle de mücadele ettiğini dile getiren Zünbülcan, "Ağız kokusu yaşayanlar için de kakule ilaç gibi bir çözüm. Yapılan çalışmalarda ağızdaki bakterileri yüzde 54 oranında azaltabildiği, diş çürüklerine neden olan beş temel bakteri ile de savaştığı görüldü. Hem diş çürükleriyle savaşmak hem de bir sonraki gün ağız kokusunu gidermek için kakuleden faydalanılabilir. Kakule zencefilgillerden ve Hindistan'da uzun süredir kullanılan bir baharat. Bizim sofralarımıza da yeni yeni gelmeye başladı. İşveç ve Finlandiya'ya gibi farklı ülkelerde çeşitli yemeklerde kullanılabiliyor. Biz de kakuleyi, çorbalarımıza, baklagillere, et yemeklerine yaptığımız hamur işinin içerisine eğer yaptığımız yemekler ağırsa, şekersiz hoşaf yapıp onun içine ekleyebiliriz" diye konuştu.
Kakulenin solunum yollarında yaşanan sorunlara da önemli bir etkisi olduğunu söyleyen Zünbülcan, şunları söyledi:
"Kakulenin koronavirüse de etkisi var. Vücudunuzdaki akciğerlerin daha iyi kanlanmasını sağlıyor. Kan dolaşımını artırıyor ve böylece bronşit gibi ya da çeşitli solunum sıkıntısı olan herhangi bir rahatsızlıktan daha kolay kurtulabilmeyi sağlıyor. Kakule hem vücudun oksijen alımını artıyor hem de sinüslerin daha rahat açılmasını sağlıyor. Çekirdeklerini açarak kabuğunu çıkartıp, içini çiğnediğiniz zaman vücudunuzun daha rahat nefes aldığını göreceksiniz. Bunun dışında kakulenin içerisinde A ve C vitamini, magnezyum, potasyum, sodyum ve fosfor gibi bizim için çok önemli olan vitamin ve mineraller bulunuyor. Bu vitamin ve mineraller sayesinde hücre bütünlüğünün korunmasında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde çok etkili."
Kakule çayının tarifini de veren Zünbülcan, kakulenin sahurda değil, iftarda tüketilmesi gerektiğini dile getirdi. Halsizliğe ve sindirim sıkıntılarına çare olan kakule çayı tarifi ise şöyle hazırlanıyor:
Malzemeler:
Bir çay kaşığı toz zencefil
Bir çay kaşığı ezilmiş kakule
Bir çay kaşığı kimyon
Hazırlanışı:
Malzemeleri 2 bardak kaynamış suyun içine atın ve 5 dakika demlendirin.
Ardından suyu süzerek çayı içebilirsiniz.
Dilerseniz içine yarım tatlı kaşığı bal da ilave edebilirsiniz.
Yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Vücutta bulunan serbest radikallerle savaşır.
Kilo kontrolünü kolaylaştırır, ödem atmaya yardımcı olur.
İftardan sonra tüketildiğinde bir sonraki gün susuzluk çekilmesini engeller.
Ağız kokusunu ortadan kaldırır.
İçerdiği yüksek A vitamini sayesinde hafızayı güçlendirir.
Astım, bronşit ve soğuk algınlığı gibi sağlık problemleriyle savaşır.
Kilosu 400 lira olan kakulenin ramazan ayının başlamasıyla daha çok tüketildiğini belirten baharatçı Mehmet Ali Tosun, "Ağız kokusuna iyi geliyor, enerji veriyor. Öğütülmüş haliyle kahvelerde kullanılıyor. Mide rahatsızlıklarına da çok iyi geliyor" dedi.
7 yıldır kakule kullandığını söyleyen vatandaşlardan Özlem Çam da, "Çayıma hem kakule hem tarçın koyup içiyorum. İnanılmaz bir enerji veriyor" ifadelerini kullandı.
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