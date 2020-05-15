Ramazanın mucize baharatı: Kakulenin faydaları nelerdir?

Kakulenin sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra yemeklere, hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak eklenebiliyor. Kakule içeriğindeki A vitamini, C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor sayesinde iyi bir vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılabilir.

Kakule enerji verdiği gibi antidepresan özelliği de var. Kahve ve çay ürünleri gibi nabzı yükseltmeden vücudu canlandırıyor. Yüksek tansiyon hastaları da güvenle kullanabilir. Ramazanda ise bu etkileri sayesinde göz önüne çıkıyor kakule...

YEMEKLERDE DE KULLANILABİLİR

Halsizlik, ağız kokusu ve sindirim güçlükleriyle savaşan kakulenin aynı zamanda diş çürüklerine neden olan bakterilerle de mücadele ettiğini dile getiren Zünbülcan, "Ağız kokusu yaşayanlar için de kakule ilaç gibi bir çözüm. Yapılan çalışmalarda ağızdaki bakterileri yüzde 54 oranında azaltabildiği, diş çürüklerine neden olan beş temel bakteri ile de savaştığı görüldü. Hem diş çürükleriyle savaşmak hem de bir sonraki gün ağız kokusunu gidermek için kakuleden faydalanılabilir. Kakule zencefilgillerden ve Hindistan'da uzun süredir kullanılan bir baharat. Bizim sofralarımıza da yeni yeni gelmeye başladı. İşveç ve Finlandiya'ya gibi farklı ülkelerde çeşitli yemeklerde kullanılabiliyor. Biz de kakuleyi, çorbalarımıza, baklagillere, et yemeklerine yaptığımız hamur işinin içerisine eğer yaptığımız yemekler ağırsa, şekersiz hoşaf yapıp onun içine ekleyebiliriz" diye konuştu.