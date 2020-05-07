Ramazanın vazgeçilmez lezzeti kuru yufka tarifi

Ramazan ayında sahurun vazgeçilmezi kuru yufkanın hem böreği hem tiridi yapılıyor. Hazırlanması oldukça kolay ve hızlı olan kuru yufka ile yapılan börek, sahurda yenildiği zaman oruç tutan kişiyi iftara kadar tok tutmasıyla biliniyor. Savaştepe ilçesinde yaklaşık bir asırlık geleneği hala sürdüren Meliha Karaca, kuru yufkanın hazırlanışını ve yufkalardan nasıl börek yapıldığını da anlattı. Meliha Karaca, türküler ve ilahiler söyleyerek, yufka böreği hazırladı.

'BU BİR GELENEK'

İşe hamuru yoğurmakla başladıklarını anlatan Meliha Karaca, "Un, süt, kuru maya ve su koyarak hamuru yoğuruyoruz. Yoğurma işleminin ardından hamurumuzu kısa bir süre dinlendirmeye alıyoruz. Normalde kuru yufka işini komşularla birlikte toplanarak yapıyoruz. Ama bu sene koronavirüs sebebiyle kuru yufkayı toplu bir şekilde yapamıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Bu bize annemizden, nenemizden kalma bir gelenek. Annemiz, nenelerimiz ve dedelerimiz hep bu yufkadan yaptığımız börekle ve tirit ile oruç tutarlarmış" dedi.

'EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ İNSANI TOK TUTMASI'

Kuru yufka hazırlama işleminin hamur açma kısmında çalışan Öznur Dinç ise, "Normalde bu yufkalar ramazan öncesi hazırlanır ve ramazan ayı boyunca tüketilir. Ama biz bu sene hastalık dolayısıyla toplanıp yapamadığımız için az geç kaldık. Bu yufkanın en büyük özelliği insanı tok tutmasıdır. Bu sene yufkamızı halam, ben ve eltim ile birlikte hazırlıyoruz. Halam ve ben hazırlamış olduğumuz hamuru ince bir şekilde açıyoruz. Eltim ise, bizim açtığımız hamurları sacın üzerinde pişiriyor. Bu kuru yufkaları tüketeceğimiz zaman ise, yufkaları önce ıslıyoruz. İçine de dilediğimiz şekilde ister lor peyniri, isterse farklı karışımlar koyarak fırında ya da ateş üzerinde pişirerek yiyoruz" diye konuştu.