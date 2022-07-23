'Rambo Okan' öldürüldü mü? İlk açıklama arkadaşından geldi!

Zaman zaman yaptığı hareketlerle gündeme gelen Fenerbahçeli 'Rambo Okan' bu kez de Trabzon'a gidip Fenerbahçe bayrağı dikeceğini söylemişti. Bordo-mavili ekibin şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını defalarca kesmeye çalışmış ve polis ekiplerinin engeliyle karşılaşmıştı. Trabzon'a gideceğini söyleyip otobüs bileti paylaşan 'Rambo Okan' için ölüm iddiası ortaya atıldı. Peki 'Rambo Okan' gerçekten öldü mü? İşte detaylar...

ARKADAŞI PAYLAŞIM YAPTI

'Rambo Okan'ın arkadaşı yaptığı paylaşımda ölüm haberinin sahte olduğunu açıkladı. Trabzon'a gitmek için yola çıkan 'Rambo Okan' ın Bolu'da çevirmeye takılıp gözaltına alındığını açıklayan arkadaşı, ölüm iddialarını yalanlamış oldu.



