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'Rambo Okan' öldürüldü mü? İlk açıklama arkadaşından geldi!

23.07.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli kimliği ile tanınan 'Rambo Okan' lakaplı şahıs, daha önce defalarca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı bulunan Trabzonspor bayrağını kesmeye çalışmış ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Bu kez de sosyal medya hesabından paylaşım yapan 'Rambo Okan', Trabzon'a giderek meydana Fenerbahçe bayrağı dikeceğini söylemiş ve otobüs bileti paylaşmıştı. Bu paylaşımın ardından 'Rambo Okan'ın' öldürüldüğü iddia edildi. Rambo Okan öldü mü? İşte tüm detaylar...

'Rambo Okan' öldürüldü mü? İlk açıklama arkadaşından geldi!

Zaman zaman yaptığı hareketlerle gündeme gelen Fenerbahçeli 'Rambo Okan' bu kez de Trabzon'a gidip Fenerbahçe bayrağı dikeceğini söylemişti. Bordo-mavili ekibin şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını defalarca kesmeye çalışmış ve polis ekiplerinin engeliyle karşılaşmıştı. Trabzon'a gideceğini söyleyip otobüs bileti paylaşan 'Rambo Okan' için ölüm iddiası ortaya atıldı. Peki 'Rambo Okan' gerçekten öldü mü? İşte detaylar...

ARKADAŞI PAYLAŞIM YAPTI

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'Rambo Okan'ın arkadaşı yaptığı paylaşımda ölüm haberinin sahte olduğunu açıkladı. Trabzon'a gitmek için yola çıkan 'Rambo Okan' ın Bolu'da çevirmeye takılıp gözaltına alındığını açıklayan arkadaşı, ölüm iddialarını yalanlamış oldu.


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fenerbahçe rambo okan
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