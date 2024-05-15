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Rami Kütüphanesi'nde Bilim Şenliği düzenlenecek

AA AA
15.05.2024 08:23
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Rami Kütüphanesi'nde, 17-18 Mayıs'ta "Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul" temasıyla Bilim Şenliği gerçekleştirilecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, şenliği düzenleyen paydaşlar arasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ve Amatör Astronomi Topluluğu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Koleksiyonu, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, Bilim Türkiye, Ali Kuşçu Uzay Evi, Bilim Gaziosmanpaşa ve Uçurtma Müzesi yer alıyor.

Şenlik kapsamında İstanbul'da her kademeden okul, alanında uzman üniversite ve kurumlar, alan uzmanları öğretmenler ve öğrencilerle beraber "Disiplinler Arası Bilim", "Bilim Tarihi" ve "Astronomi Atölyeleri", "Bilim Söyleşileri" ve "Teleskop ile Gökyüzü Gözlem" etkinlikleri ile çocuk ve gençlik konserleri gerçekleştirilecek.

Astronomi atölyeleri özel gereksinimli çocukları da kapsayacak biçimde kurgulanacak, Rami Kütüphanesi'nin bahçesinde belirlenen istasyonlarda güneş ve ay gözlemi yapılabilecek.

Programın detaylarına "ramikutuphanesi.gov.tr" adresinden ve kütüphanenin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

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bilim şenliği

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