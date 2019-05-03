SPOR

Ramil Guliyev'den altın madalya

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.05.2019 21:39 | Son Güncelleme

Milli sporcu Ramil Guliyev, Katar’da düzenlenen Daimond League'de 200 metrede 19.99 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazandı.

Ramil Guliyev'den altın madalya

Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli sporcu Ramil Guliyev, Katar’da düzenlenen Daimond League yarışmasında 200 metrede 19.99'luk derecesi ile altın madalya kazandı. Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti.

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ramil guliyev Daimond League

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