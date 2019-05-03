Ramil Guliyev'den altın madalya

Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli sporcu Ramil Guliyev, Katar’da düzenlenen Daimond League yarışmasında 200 metrede 19.99'luk derecesi ile altın madalya kazandı. Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti.
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