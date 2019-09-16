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Ramil Guliyev, Gloria Kupası'nda yine zirvede

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.09.2019 22:59 | Son Güncelleme

Atletizmde yıldız sporcuları Antalya'da bir araya getiren Gloria Kupası'nda dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede birinciliği elde etti.

Ramil Guliyev, Gloria Kupası'nda yine zirvede

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 71 atlet, 10 branşta yarıştı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede 20.08 derecesiyle birinciliği kazandı. Altın madalyanın sahibi olan Ramil Guliyev, geçen yıl aynı organizasyonda 200 metredeki 20.55'lik derecesini geliştirerek bir kez daha şampiyonluk kürsüsüne çıkma başarısını gösterdi.

Branşlarında dereceye giren sporculara madalyaları ve diğer ödülleri, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, Gloria Sports Arena Üst Düzey Yöneticisi Elif Özdemir ile diğer yetkililerce törenle verildi.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

ERKEKLER

200 METRE
1- Ramil Guliyev (Türkiye)
2- Seri Smelyk (Ukrayna)
3- Churandy Martina (Hollanda)

400 METRE
1- Abbas Abubakar (Bahreyn)
2- Musa Isah (Bahreyn)
3- Mohamed Nasser Abbas (Katar)

400 METRE ENGELLİ
1- Timofey Chalyy (Rusya / Bağımsız)
2- Rasmus Magi (Estonya)
3- Tibor Koroknai (Macaristan)

ÜÇ ADIM ATLAMA
1- Necati Er (Türkiye)
2- Nazım Babayev (Azerbaycan)
3- Simo Lipsanen (Finlandiya)

CİRİT ATMA
1- Rolands Strobinders (Letonya)
2- Aliaksei Katkavets (Belarus)
3- Edis Matucevicius (Litvanya)

KADINLAR

100 METRE
1- Krystsina Tsimanouskaya (Belarus)
2- Salome Mora (İsviçre)
3- Olga Safranova (Kazakistan)

100 METRE ENGELLİ
1- Annimari Korte (Finlandiya)
2- Greta Kerekes (Macaristan)
3- Hanna Plotitsyna (Ukrayna)

400 METRE ENGELLİ
1- Sara Slott Pedersen (Danimarka)
2- Lea Sprunger (İsviçre)
3- Vera Rudakova (Rusya / Bağımsız)

CİRİT ATMA
1- Selena Durna (Türkiye)
2- Laura Whittingham (İngiltere)
3- Margaryta Dorozhon (İsrail)

YÜKSEK ATLAMA
1- Yuliya Levchenko (Ukrayna)
2- Irina Gerashchenko (Ukrayna)
3- Marija Vukovic (Karadağ)

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ramil guliyev Gloria Kupası

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