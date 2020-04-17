Ramil Guliyev: O duygu artık silinmez

2017 Dünya Şampiyonası ve 2018 Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Koronavirüs sporu çok etkiledi" diyerek sözlerine başlayan 29 yaşındaki milli atlet, yarışların salgın nedeniyle ertelendiğini veya iptal olduğunu söyledi.

Haziran ayına kadar yarış tarihlerinin belli olmadığını belirten Guliyev, "Mayıs ayında açıklanmasını bekliyoruz. Avrupa Atletizm Şampiyonası, ağustos ayında olması gerekiyordu, onu bekliyoruz. Ona göre spora devam ediyoruz. Ayrıca ağustos ayında kulüp, Süper Lig yarışları var, oraya da hazırlanmamız gerekiyor. Şu an bu yarışın iptal durumu yok, inşallah onu da mayıs ayında açıklarlar" ifadelerini kullandı.

Guliyev, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün çalışamaları olumsuz etkilediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Tabii ki şu an istediğimiz gibi idman yapamıyoruz, istediğimiz performansı alamıyoruz. Umarım yakın zamanda koronavirüs biter ve tesisleri tekrar kullanmaya devam ederiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İmkanlar dahilinde evde idmanlarımızı yapıyoruz. Egzersiz, fitness idmanlarını yapabildiğimiz kadar evde sürdürüyoruz. Koşu idmanlarına dışarıda devam ediyoruz. Formumuzu mümkün olduğunca korumaya çalışıyoruz. Çünkü hiç antrenman yapmadığımızda çok hızlı form kaybederiz, tekrar toparlamak biraz uzun sürer."