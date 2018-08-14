Ramil Guliyev rekor kırarak zirvede yer aldı

Ramil Guliyev, 200 metrede gösterdiği başarılı performansı, 4x100 metre yarışına da taşıyarak, Türkiye'nin bu kategoride kazandığı ilk madalyada büyük pay sahibi oldu. Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takım, 37.98'lik derecesiyle kazandığı gümüş madalyayla Türk atletizm tarihinde bir ilke imza attı.

Azerbaycan asıllı 28 yaşındaki Ramil, elde ettiği 19.76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak zirvede yer aldı. Konstantinos Kenteris'e ait 2002'den kalma şampiyona rekorunu 19.85’ten 19.76'ya indiren sporcu, bu sonuçla kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Madalya sinyalini Elmas Lig'de verdi

Milli atlet Ramil Guliyev, 2017'deki dünya şampiyonluğu öncesi yaptığı gibi Avrupa Şampiyonası öncesinde de Elmas Lig'de kazandığı birinciliklerle dikkatleri üzerine çekti. Ramil, geçen yıl İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda "atletizmin yaşayan efsanesi" Usain Bolt'un üst üste 4 kez adını zirveye yazdırdığı 200 metrede altın madalyanın sahibi oldu. 2017 Elmas Lig'in Paris ve Birmingham ayaklarındaki birincilikleriyle dünya şampiyonluğunun gizli favorisi konumuna gelen Ramil, 2018 Elmas Lig'de de başarılı performansını sürdürdü. Milli atlet, 2018'de Oslo ve Stockholm ayaklarını 20 saniyenin altına inerek kazandı.

Türkiye formasıyla 17 madalya

2013 yılından itibaren uluslararası organizasyonlarda Türkiye adına yarışmaya başlayan Ramil Guliyev, milli formayla kazandığı madalya sayısını 17'ye çıkardı. İlk olarak 2013 yılında Mersin'de organize edilen Akdeniz Oyunları'nda ay-yıldızlı formayı giyen Ramil, 100 ve 200 metre yarışlarında gümüş madalyaya uzandı. Ramil, bu yıl organize edilen oyunlarda ise 200 metrede altın, 4x100 metre bayrak yarışında da gümüş madalya elde etti.