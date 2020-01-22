Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina Zavialova'dan önemli açıklamalar

Ay yıldızlı formayla ilk katıldığı yarış olan Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda iki gümüş madalya kazandığını ifade eden Ramil Guliyev, sonrasında önemli başarılar elde ettiğini söyledi. 2019 yılının istediği gibi geçmediğini vurgulayan Ramil Guliyev, geçen sene Doha'daki ilk yarışta sıcak hava ve rahatsızlanması sonucu istediği dereceyi yapamadığını, Atletizm Dünya Şampiyonası'nda şanssızlıktan dolayı istediği başarıyı yakalayamadığını söyledi.

Spor hayatına başladığı ilk günlerde sirkte akrobatlara yardımcı olarak görev yaptığını kaydeden Ramil Guliyev, "Atletizm yapmadan önce farklı işlerde de çalışıyordum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Önemli şirketlerden teklifler aldım. Sporcu olmasaydım bilgisayar mühendisi olurdum. Sporda başarılı olunca atlet olmayı tercih ettim. Sirkte çalıştığım 2 yılda ciddi teklifler almıştım" diye konuştu.

Milli atlet Ramil Guliyev, sporcu anne ve babasının yönlendirmesiyle atletizme başladığını anlattı. Jimnastik, yüzme, boks, judo, güreş ve tekvando gibi farklı branşları denedikten sonra 13 yaşında atletizm kariyerine başladığını anlatan Ramil Guliyev, çocukluğunda bilgisayar mühendisi olmayı hayal ettiğini belirtti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na çok iyi hazırlandığını belirten Ramil Guliyev, "Doha'daki ilk yarışta hayatımdaki en iyi sezon başlangıcı yarışı yaptım. Bu sene de aynısını yapacağıma inanıyorum. Olimpiyatta altın madalya bekliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkeme 2 madalya getirmek istiyorum" dedi.

"KENDİMLE YARIŞIYORUM"

Atletizmde rakiplerinden çok, her zaman en iyi dereceye odaklandığını aktaran Ramil Guliyev, şunları söyledi:

"Atletizm bireysel bir spor. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Yarışlarda en iyi derecemi koşsam, benim için yeterli. En iyi dereceyle yarışlarda altın madalya kazanabilirsin. Kendi kendimle savaşmam, yarışmam gerekiyor. O yarışı kazanırsam yeterli olur. Sonrası diğer sporcularla karşılaştırılabilir, derecelerle karşılaştırılır. Yarışlarda önemli olan ilk olmak. Hedeflediğim dereceyi, yarışlarda en iyi formu piste yansıtırsam yeterli olur."

BEBEĞİN ADI AYLİTA

Baba olmasına sayılı günler kaldığını söyleyen Ramil Guliyev, eşi Ekaterina Zavialova ile doğacak kızına 'Aylita' adını vereceklerini belirtti. Baba olacağı için çok mutlu olduğunu kaydeden Ramil Guliyev, "Çok yakın zamanda bebeği göreceğiz. Arkadaşlarım, yakınlarım farklı isim düşünüyor. Doğduktan sonra kucağımıza aldığımızda belirleyeceğiz. Yüzde 99 Aylite olacak" dedi.