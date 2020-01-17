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  4. Ramil Guliyev'in hedefi olimpiyat madalyası

Ramil Guliyev'in hedefi olimpiyat madalyası

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, kariyerine olimpiyat madalyasını da eklemek istediğini söyledi.

Ramil Guliyev'in hedefi olimpiyat madalyası

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ramil Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının istediği gibi geçmediğini, olimpiyat kotası aldığını ancak Dünya Şampiyonası'nda beklediği madalyayı kazanamadığını aktardı.

Olimpiyatlara kısa bir süre kaldığını ve çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Guliyev, "Mayıs ayına kadar Antalya'da kamp yapacağız. Olimpiyatlara odaklanacağız. İnanıyorum ki en iyisini yapabileceğiz. Olimpiyatlardan sonra da Avrupa Şampiyonası var. Orada da güzel bir derece yapacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"RAKİPLERİM HER ZAMAN Kİ GİBİ GÜÇLÜ"

Ramil Guliyev, olimpiyat oyunlarının kariyerinin zirvesi olacağını, orada madalya kazanmanın en üst seviyeye çıkmak anlamını taşıdığını aktardı.

Ülkeler ve sporcular adına olimpiyatların inanılmaz bir reklam olduğunu belirten milli atlet, şöyle konuştu:

"Rakiplerim her zamanki gibi çok güçlü. Bu isimler olmasa, başkaları rakibim olur. O unvan boş kalmaz. Dereceler her zaman yüksek olur. Olimpiyatlarda madalya almak için her şeyimi vermem lazım. Olimpiyat finali tamamen farklı bir yarış. Dünyada olimpiyat finali gibi bir yarış yok. Dört yılda bir yapılan olimpiyatlara, kariyerinizde bir ya da iki kez katılabilirsiniz. Belki kariyerimde olimpiyatlara son kez katılacak olabilirim. Sadece benim için değil, diğer sporcular içinde orası çok farklı. Performansımızın yanı sıra psikolojik durumumuzun da çok iyi olması lazım."

2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanmasının ardından ödül töreninde asker selamı verdiğini hatırlatan Guliyev, "Duruma göre bakacağız. Büyük ihtimal yine asker selamı veririm" diye konuştu.

Guliyev, sağlığı elverdiği sürece koşmak istediğini sözlerine ekledi.

(AA)

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları antalya ramil guliyev

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