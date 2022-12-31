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Ramiz Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Ramiz Bayraktar 31 Aralık Güldür Güldür yılbaşı özel konuğu oldu!

31.12.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen Ramiz Bayraktar Güldür Güldür Show yılbaşı konukları arasında yer aldı. Bununla birlikte Ramiz Bayraktar hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Ramiz Bayraktar, 1994 yılında yabancı müziklere söz yazarak rap müziğe adım attı. Peki Ramiz Bayraktar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Ramiz Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Ramiz Bayraktar 31 Aralık Güldür Güldür yılbaşı özel konuğu oldu!

Güldür Güldür Show'da yılbaşı gecesine özel birçok ünlü isim yer aldı. 31 Aralık akşamında bu isimlerden biri de Ramiz Bayraktar oldu. Güldür Güldür fragmanının ardından, Ramiz Bayraktar'ın hayatı hakkında sorgulamalar hız kazandı. Peki Ramiz Bayraktar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

RAMİZ BAYRAKTAR KİMDİR?

19 Mart 1982 tarihinde Bulgaristan doğumlu Ramiz Bayraktar 40 yaşındadır. 1989'te ailesiyle Türkiye’ye göçtü ve İstanbul’a yerleşti. 2004'te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini tamamladı.

1997'de Cabbar’la birlikte Sözlü Taarruz grubunu kurdu. 1998'de Sözlü Taarruz’la iki underground albüm yaptı ancak albümler hiç bir zaman piyasaya çıkmadı.

Ramiz Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Ramiz Bayraktar 31 Aralık Güldür Güldür yılbaşı özel konuğu oldu!

2001 yılında Ondaon grubunu kurdu. 2001 yılında Ondaon’un ilk albümü “Nakavt”ı yaptılar. Grup 2001 yılında "yılın Rap Grubu" ödülünü almıştır. 2003 yılında Ondaon’un ikinci albümü olan “Ondaon’u Anlamak” isimli albümü çıkardılar ve “Yemin” (Yetmişmilyon) isimli parçalarına klip çektiler.

REST şarkısıyla ünlenen Ramiz, Ramiz, Gibi Git, Cehennemin Dibi, Yakıyo gibi şarkılarıyla da çok sevilmiştir. Ramiz, Sagopa’yla çeşitli düetler yaptı.

2004 yılında 6 aylığına Almanya’ya gitti ve burada prodüktörlük ve pek çok repçiyle düetler yaptı. 2005 yılında Almanya’dan dönünce İstanbul Attack grbuyla “İstanbul Geceleri” isimli albümü yaptı.

2007'de Ramiz İstanbul Attack grubundan ayrıldı. 2009 yılında Ramiz ilk solo albüm’ü “Bitmez Bu Rap” çıktı.

Cem Özkan’la birlikte“Bizim Yenge”, “Canım Babam”, “Karakol” ve “Yerden Yüksek” dizilerinin müziklerini yaptı. Ramiz,Güldür Güldür Show da dahil olmak üzere çeşitli projelerin jenerik müziklerini yapmaya devam ediyor.

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