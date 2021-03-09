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Ramo dizisi hakkında flaş karar! Sevenleri üzülecek

09.03.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Ramo dizisi hakkında flaş karar! Sevenleri üzülecek

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Ramo da koronavirüs mağduru oldu. Murat Yıldırım'ın başrolündeki Ramo dizisi bu hafta yayınlanmayacak.

Ramo dizisi 35. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı.

Herkes Ramo 36. yeni bölüm fragmanı beklerken ortaya diziyi sevenleri üzecek bir iddia atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ramo bu hafta yok.

Sette yaşanan korona riski nedeniyle diziye ara verildi.

RAMO 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, Korkut’la iş birliği yaptığı için Mazhar’a öfkelidir. Mazhar’ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım’ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım’ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.

Diğer yandan Şerif’in de Ramo’yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar’la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.

Ramo bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek’in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet’e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan’ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.

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Ramo dizisi Murat Yıldırım
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