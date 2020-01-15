Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım gündemde! Murat Yıldırım nereli ve kimdir?

2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti. 2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.

13 Nisan 1979 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Murat Yıldırım tiyatro ve müziğe ilgi duyduğu için Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları’na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. Televizyonla ilk tanışması ise 2003 senesinde Ölümsüz aşk dizisi ile oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü.

Murat Yıldırım 1979 yılında Konya'da dünyaya geldi. Murat Yıldırım'ın annesi ve babası aslen Mardinli... Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nünden sekizinci senesinde mezun oldu.

Ramo karakterini canlandıran Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte tüm detaylar:

Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım merak konusu oldu! Ramo dizisiyle ekranlara dönen; güçlü ve korkusuz bir karaktere hayat verecek olan Murat Yıldırım bundan önceki projelerinde de adından sıkça söz ettirmişti.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde "Demir" karakteri ile ününü perçinledi. Demir, 25 sene sonra, varlıklı biri olarak Antakya'ya geri dönen ve buradan toprak alan bir gençtir. Demir ve Asi arasında geçen gurur yüklü aşk ise dizinin konusunu oluşturmaktadır. 2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı.

2012'de Tims Productions'ın yapımcılığını üstlendiği Show TV'de yayınlanan Suskunlar'da Ecevit karakterini canlandırdı. Dizide çocuk yaşta başlarından geçen bir kaza sonucunda girdikleri çocuk hapishanesinde yaşadıkları kötü olayların ardından suskun kalmayı seçen dört çocuğun büyüdükten ve ayrı yollarda ilerledikten sonra bir gün intikam almak için bir araya gelmeleri anlatılır.

Son olarak Atv ekranlarında yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı yarışma programını sunan Murat Yıldırım, 1.82 metre boyunda, 72 kilo ve Koç burcudur.

MURAT YILDIRIM EVLİ Mİ?

Murat Yıldırım, 20 Haziran 2008’de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi ancak bu evlilik 4 yıl sonra sonlandı. Londra’da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016’da ikinci evliliğini yaptı.



