Ramo ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Ramo'ya damga vuran 1. bölüm final sahnesi

Ramo dizisi ekrana gelen ilk bölümüyle beğeni topladı. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo, Adana'daki bir mahallenin lideri olan Ramo'nun efendisine başkaldırması ve ardından yaşanan olayları anlatıyor. Ramo'nun 21 Ocak Salı ekrana gelecek olan 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

RAMO 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ramo'nun 2. bölüm fragmanında, Sibel babasını öldüren Ramo'ya silah çekiyor. Artık başkaldıran Ramo için yeni bir hayat başlıyor. Taşkapı Mahallesi'ndeki büyük bir patlama ise Ramo ve ailesini şoke ediyor.

RAMO SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Ramo'nun 14 Ocak Salı ekrana gelen ilk bölümü sırasında Twitter'da on binlerce paylaşım yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları dizide Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in uyumunu severken, başarılı oyuncu Yiğit Özşener'li sahneleri ize Ezel'deki unutulmaz karakterine benzettiler.

İşte sosyal medyada Ramo'yla ilgili yapılan yorumlardan bazıları:

RAMO 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adanalı olan Ramo ve ailesi, uzun yıllar pamuk tüccarlarına ırgatlık yapmıştır. Şimdiyse Çukurova’nın tamamına hâkim olan bir ailenin gayrimeşru işlerini yapmak zorundadır. Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.

Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo’dur.