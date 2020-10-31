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Ramos "500" dedi, Real Madrid 3 puan hediye etti!

İSPANYA HABERLERİ  | 31.10.2020 18:25 | Son Güncelleme

Sergio Ramos'un kariyerinin 500. La Liga maçında Real Madrid, Huesca'yı 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Ramos "500" dedi, Real Madrid 3 puan hediye etti!

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Huesca karşı karşıya geldi. Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid, 4-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Eden Hazard, 45 ve 90. dakikalarda Karim Benzema ve 54. dakikada Fede Valverde attı. Eibar'ın tek golü 75. dakikada David Ferreiro'dan geldi.

Eden Hazard, 392 gün sonra gol atmayı başardı.

Real Madrid'in deneyimli yıldızı ve kaptanı Sergio Ramos, kariyerinin 500. La Liga maçına çıktı.

Real Madrid, bu sonuçla birlikte puanını 16'ya yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Huesca ise 5 puanda kaldı.

Real Madrid, gelecek hafta Valencia'ya konuk olacak. Huesca ise sahasında Eibar'ı ağırlayacak.

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