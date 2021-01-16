Randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasında kan bağışında bulundular

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan stoklarının Kovid-19 salgınında yaşanan panik ve tedirginlikten dolayı kritik seviyede olduğunu, bu nedenle kan stoklarını artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Hafta içi 168 çağrı merkezi veya www.kanver.org adresi üzerinden alınan başvurularla oluşturulan ve cep telefonlarına gönderilen randevu bilgileriyle merkeze gelenler sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışı yaptı.

Dicle Nehri'nin kıyısında bereketli topraklarıyla binlerce yıl çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve zengin tarihi dokusuyla göz kamaştıran Diyarbakır'da kısıtlama dolayısıyla cadde ve meydanlarda sakinlik yaşanıyor.

Türk Kızılay olarak her türlü tedbiri aldıklarını, hem çalışanlar hem de vatandaşlar için hijyen koşullarını sağladıklarını kaydeden Yılmaz, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda bile insanların Kızılaya ait araçlarda kan bağışında bulunabildiğini aktardı.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ve Kayapınar ilçesinde Kızılaya ait araçlarda vatandaşların kan bağışında bulunabileceğini ifade eden Yılmaz, "Vatandaşlar kanver.org veya 168 danışma hattını arayarak randevu alabilir ve kısıtlamanın olduğu hafta sonunu bile araçlarımızda kan bağışında bulunabilir. Bölgede, 48 hastanenin kan ihtiyacını karşılıyoruz. İnsanların kan ihtiyacı süreklilik arz eden bir durum. Bu sebeple bütün vatandaşlarımızı sürekli kan bağışına bekliyoruz." diye konuştu.

Kayapınar'daki bağış noktasında çalışan Dr. Mübeşşir Ayyar da temizlik, hijyen ve mesafeye yönelik her türlü tedbiri aldıklarını, insanların gönül rahatlığıyla kan verebileceğini belirterek salgın ve kış nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu dile getirdi.