SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Rangers'ın yeni hocası Van Bronckhorst oldu

Rangers'ın yeni hocası Van Bronckhorst oldu

18.11.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Glasgow Rangers, Steven Gerrard'dan boşalan menajerlik koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'un oturduğunu açıkladı.

Rangers'ın yeni hocası Van Bronckhorst oldu

Rangers, Steven Gerrard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getirdi.

İskoç ekibinde 3 sezon oynayan Van Bronckhorst, buradaki başarılı performansının ardından Arsenal ve Barcelona gibi takımlarda oynamış ve Hollanda Milli Takımı'nda da değişilmez sol çizgi oyuncusu olmuştu.

46 yaşındaki Hollandalı, son olarak geçen yıl Guangzhou City'yi çalıştırmıştı. Hollandalı teknik adam 1 yıllık Guangzhou macerasının ardından yaklaşık 1 yıldır da takım çalıştırmıyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Louis van Gaal, sakatlığı nedeniyle yokLouis van Gaal, sakatlığı nedeniyle yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Ibrahimovic imzayı atıyor

Ibrahimovic imzayı atıyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Süper Lig'de dev takas

Süper Lig'de dev takas

Marcao'nun menajerinden transfer itirafı

Marcao'nun menajerinden transfer itirafı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

''Aboubakar, Galatasaray’a hayırlı olsun''

''Aboubakar, Galatasaray’a hayırlı olsun''

Bir devrin sonu! İşte alınan karar

Bir devrin sonu! İşte alınan karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.