Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'ye bir şok daha! Rövanşta forma giyemeyecek

Fenerbahçe, Rangers maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

YOĞUN ÖDEM VE KANAMA

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

RÖVANŞ MAÇINDA YOK

Çağlar Söyüncü'nün 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Çağlar Söyüncü, 13 Mart Perşembe günü Rangers ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.