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  4. Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'ye bir şok daha! Rövanşta forma giyemeyecek

Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'ye bir şok daha! Rövanşta forma giyemeyecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.03.2025 14:21
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile oynanan maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'ye bir şok daha! Rövanşta forma giyemeyecek
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Rangers maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

YOĞUN ÖDEM VE KANAMA

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Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

RÖVANŞ MAÇINDA YOK

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Çağlar Söyüncü'nün 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Çağlar Söyüncü, 13 Mart Perşembe günü Rangers ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Söyüncü fenerbahçe
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