Rapçi Çakal ilkokulda şarkı söyledi, Bursa Valiliği soruşturma başlattı

Müzik camiasının popüler isimlerinden olan rapçi Çakal, Bursa'da mezun olduğu ilkokulun bahçesinde şarkılar söyledi.

ÇAKAL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Emirhan Çakal isimli rapçi, çocuklar için uygunsuz önermelerin yer aldığı şarkılar söylediği gerekçesiyle gündeme geldi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Bursa Valiliği ünlü rapçi hakkında soruşturma başlattı.

Valilik açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında 'İlkokulda Rezalet, Küçük Çocukları Ahlaksızlıklarla Zehirliyorlar' başlığı altında yayınlanan haberde, ilimizdeki bir okulda okulumuz personeli olmayan Emirhan Çakal isimli bir şahsın okul bahçesinde şarkı söylediği, bu şarkı sözlerinin ahlaki değerlere uygun olmadığı, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak sorumluluğu bulunanlar hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak üzere Eğitim Müfettişleri görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

