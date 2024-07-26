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  4. Rapçi Çakal kaza yaptı! O anları videoya çeken kişi de arabasını çarptı 'Her sene bir araba gidiyor'

Rapçi Çakal kaza yaptı! O anları videoya çeken kişi de arabasını çarptı 'Her sene bir araba gidiyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.07.2024 16:56
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Çakal adıyla bilinen ünlü rapçi Emirhan Çakal, kazaya karıştı. Sosyal medyada yayılan bir video ise gündem oldu. O anları videoya kaydetmek isteyen bir kişi de dikkatsizliği nedeniyle arabasını çarptı. Akılalmaz zincirleme kazayla ilgili ünlü isim de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çakal adıyla tanınan ve sık sık gündem olan rapçi Emirhan Çakal, bu kez de bir kazaya karışmasıyla gündem oldu.

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Geçirdiği kazanın ardından yol kenarında bekleyen rapçi Çakal'ı gören ve seyir halindeyken o anları videoya almak isteyen bir kişi de dikkatsizliği sonucu arabasını çarptı.

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O anlar sosyal medyada hızla yayılırken rapçi Çakal da hem kazayla ilgili hem de kendisini videoya çeken kişinin yaptığı kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hatta ünlü isim, zincirleme kazayla ilgili detay verip kendi aracına vuran ve aracının vurduğu aracın sahibiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı da paylaştı.

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Hatta ünlü rapçi yaptığı paylaşımlardan birine "Her sene bir araba gidiyor" notunu düştü.

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çakal kaza rapçi
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