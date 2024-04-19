Rapçi Kolera'nın paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu! Değişimi dikkat çekti

40 yaşındaki ünlü rapçi Kolera, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın gündemine oturdu.



Hayranları Kolera'nın fotoğrafına çok sayıda yorum yaptı. Kolera, yoğun ilgi sonrası "Sevdiniz bu fotoları gündem olmuşuz X'te." dedi.



2006 yılında Ünlü rapçi Sagopa Kajmer asıl adı Yunus Özyavuz ile evlenen Kolera, 2017 yılında boşanmıştı.

KOLERA KİMDİR?

Asıl adı Esen Güler olan Kolera, 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu olan Kolera, 1998 yılında Kuvvetmira Stüdyosu'nda "İnkâr Boşuna" adlı parçaya ilk kaydını yaptı. Aynı sene Silahsız Kuvvet (Sagopa Kajmer) ile "Neden Ağlıyorum" ve "Dünden Kalma Hayaller" adlı parçaları kaydetti. Kolera, 2001 yılında ilk Underground EP'sini internet yoluyla dinleyicilerine servis etti. 2013 yılında Sagopa Kajmer'in Kalp Hastası adlı albümünde "İster İstemez" şarkısında eşi Sagopa Kajmer'e eşlik etti. 2013 yılında 23 Eylül doğum günü için hazırladığı "Minik Yıldız" şarkısını yayınladı. 2018 yılında ise "Hayalet" adlı ilk solo albümünü çıkardı.





