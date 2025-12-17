Raphinha'nın eşi FIFA'ya isyan etti: "64 maçta 62 gol attı, bu adaletsizlik"

FIFA, 2025 yılının en iyilerini açıkladı. Buna göre; FIFA yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü, Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Ousmane Dembele'ye verdi.

Yılın ilk 11'i ise, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele'den oluştu.

EŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Raphinha ödül alamadı ve en iyiler 11'ine giremedi. Bu gelişmenin ardından Raphinha eşi Natalia Rodrigues isyan etti. Rodrigues, FIFA'ya seslendi.

"BASKETBOLCU MU ZANNETİNİZ?"

Rodrigues, "Bu sezon 64 maçta 62 gol katkısı performansı sergileyen Raphinha neden FIFA Yılın 11'inde yok? Yoksa basketbolcu mu zannettiniz? Bu adaletsizlik!" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2022 yılında Leeds United'den Barcelona'ya 58 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Raphinha bu sezon 13 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergilemişti.