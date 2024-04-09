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Rasim Ozan Kütahyalı'dan olay iddia! "F.Bahçe'nin yeni başkanı Acun Ilıcalı olacak"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.04.2024 15:20
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı katıldığı bir Youtube programında Türk futbolunda son dönemde yaşananlara dair çarpıcı iddialarda bulundu. Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe başkanı olacağını söyleyen Kütahyalı Erden Timur'un da yeni yönetimde olmayacağını öne sürdü.

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında Kenan Taş'ın konuğu olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı Türk sporunda son dönemde yaşanan gerginliklere dair konuşurken çarpıcı iddialarda bulundu.

Galatasaray'da Erden Timur'un yeni yönetimde olmayacağını ayrılacağını söyleyen Kütahyalı, Erden Timur'un ailesiyle ilgilenmek için ayrılacağını dile getirdi.

"ACUN ILICALI GİBİ BAŞKAN OLACAK..."

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Erden Timur'un Galatasaray kariyerinin bitmediğini belirten Kütahyalı "Hataları vardır ama seviliyor, onun için ben diyorum Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olarak geleceğini ön görüyorum, aynı Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'ye başkan olarak geleceği gibi" sözleriyle gündem oldu.

"ACUN TFF BAŞKANI OLMALI"

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Bence bu sezon bittikten sonra, Tayyip Bey kesinlikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yan yana almalı. Futbol konusunda hükümetin kardenisini zayıf görüyorum 20 yıldır. Futbol federasyonu daha iyi yapılandırılabilirdi. Bir Premier Lig modeli, ondan dolayı ben Acun Ilıcalı diyorum. Hem Acun Tayyip Erdoğan'a yakındır, hem Acun Tayyip Erdoğan'ı sever hem de dünyayı bilen bir adam, İngiltere'yi avucunun içi gibi bilen bir adam orada takımı var.

"BU ŞEKİLDE GİTMEZ"

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Yapılacak şey belli, bu şekilde gitmez tamamen rezalet olmuş durumda şu an yapılacak şey dünyanın en iyi ligi İngiltere Premier Lig modelini kopyalamak hiç ego yapmayalım. Yapmamız gereken bu, bunu da bence gerçekleştirilecek adam Acun Ilıcalı.

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