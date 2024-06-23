Rasim Ozan Kütahyalı ile program yapan Hande Sarıoğlu'dan olay yorum: "Ayaksız Kerem..."

Spor spikeri Hande Sarıoğlu gerek paylaşımları gerek danslarıyla adından söz ettiren bir isim. Son olarak Kırmızı Beyaz Futbol adında bir programa başlayan Hande Sarıoğlu'nun partneri ise Rasim Ozan Kütahyalı...

Kütahyalı ile program yapacağını duyurmasıyla gündeme gelen Sarıoğlu Milli Takımımızın Portekiz karşısında yenilgisi sonrasında kendini tutamadı.

"KÖTÜ OYNADIĞI MAÇLAR DAHA FAZLA..."

Hande Sarıoğlu maçı yorumlarken "İlk 20 dakika bir şeyler yapabilmeye çalıştık iki böyle falan oynadık, birkaç ceza sahası içerisine girmeye çalıştık ama bizim ayaksız Keremimiz var. Şimdi bir maç oynadığı zaman çok iyi oynayabiliyor eğer o performansını ve konsantrasyonunu sağlarsa ama çoğu maçta da gerçekten çok dengesiz oynuyor alakasız oynuyor topu kontrol edemiyor ayaksız dememin sebebi de bu..." dedi.

Hande Sarıoğlu "Kerem'in bir dengesizliği, kafası kesik tavuk gibi kontrolünü sağlayamazsın ya iyi oynadığı maç da var ama kötü oynadığı maçlar daha fazla..." yorumuyla sosyal medyada gündem oldu.







