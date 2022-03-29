Rasim Ozan Kütahyalı isyan etti! Beyaz TV stüdyosunda gergin anlar

Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yapılan oylama sonucu mali yönden ibra edildi. İdari açıdan ise ibra edilmedi. Bu şekilde Galatasaray olağanüstü kongreye gidecek. Tüzük gereği mevcut başkan ve yönetim kurulunda bulunanlar seçime katılamayacak.

RASİM OZAN KÜTAHYALI İSYAN ETTİ

Kütahyalı, "Haysiyetsizlik, onursuzluk yapmadıysa Galatasaray Başkanları ibra olurdu. Bu son yıllarda silah gibi kullanılmaya başlandı. Burak Elmas, kendi yaptığı tuzağa düştü. Ben Galatasaray içindeki ahlaksız ve şerefsiz iç kavgada taraf değilim. Taraf olanın da Allah belasını versin. 1400 tane adamın hepsine birden lanet ediyorum. Bu kulüp 1400 herifin oyuncağı haline geldi." dedi.



