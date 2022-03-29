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  4. Rasim Ozan Kütahyalı isyan etti! Beyaz TV stüdyosunda gergin anlar

Rasim Ozan Kütahyalı isyan etti! Beyaz TV stüdyosunda gergin anlar

29.03.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplantısında Burak Elmas ve yönetimi idare yönden ibra edilmemişti. Bu olayın ardından sarı-kırmızılılar, olağanüstü seçim genel kurulunun 23 Nisan'da yapılacağını ancak yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantının 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı. Beyaz TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yapılan oylama sonucu mali yönden ibra edildi. İdari açıdan ise ibra edilmedi. Bu şekilde Galatasaray olağanüstü kongreye gidecek. Tüzük gereği mevcut başkan ve yönetim kurulunda bulunanlar seçime katılamayacak.

RASİM OZAN KÜTAHYALI İSYAN ETTİ

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Kütahyalı, "Haysiyetsizlik, onursuzluk yapmadıysa Galatasaray Başkanları ibra olurdu. Bu son yıllarda silah gibi kullanılmaya başlandı. Burak Elmas, kendi yaptığı tuzağa düştü. Ben Galatasaray içindeki ahlaksız ve şerefsiz iç kavgada taraf değilim. Taraf olanın da Allah belasını versin. 1400 tane adamın hepsine birden lanet ediyorum. Bu kulüp 1400 herifin oyuncağı haline geldi." dedi.


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Ahmet Çakar Beyaz TV Galatasaray Futbol Kulübü
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