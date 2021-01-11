Rasim Ozan Kütahyalı: Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelirsen...

Beyaz Futbol adlı programda açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Mesut Özil'i çok sevdiğini ve yıldız oyuncunun hayat hikayesini anlattığı kitabını okuduğunu söyledi.

"KİTABINI ALDIM, OKUDUM!"

Kütahyalı, "Kitabını aldım okudum, çok beğendim, çok duygulandım. Mesut çok cesur bir futbolcu. Almanya'da yaşadığı haksızlıklar ortada." dedi.

"FENERBAHÇE'YE GELİRSEN, ALLAH MÜSTAHAKINI VERSİN"

Kütahyalı şaka yollu olarak, "Kusura bakma Mesut, Fenerbahçe'ye geliyorsan Allah müstahakını versin senin. Daha ne alacak Fenerbahçe? Gel ama Falcao gibi gel. Duruşunla tribünde otur. Falcao gibi izle, canımsın. Eskisi gibi çok iyi oynarsan, ben de derim ki: Allah müstahakını versin senin" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAYLILAR, KENDİNİZE GELİN"

Kütahyalı, Fenerbahçe'nin 2008 yılındaki kadrosuna gönderme yaparak, "Endişe duyuyorum. Fenerbahçe 2008 yılındaki efsane kadrosunun aynısını oluşturmaya doğru gidiyor. Galatasaraylılar kendinize gelin. Mustafa Cengiz, bunlar 2008 kadrosunu getiriyorlar, tehlikeli. Ben endişe ediyorum." dedi.