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Raspberry Pi yenilendi

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TEKNOLOJİ  | 25.06.2019 10:39 | Son Güncelleme

Rasperry Pi ailesinin en güçlü modeli olan Raspberry Pi 4 nihayet satışa sunuldu. İşte Raspberry Pi 4 özellikleri ve fiyatı!

Raspberry Pi yenilendi

Ucuz yollu bilgisayar olarak tabir edilen Raspberry Pi, geçtiğimiz yıllarda tanıtmış olduğu 3. modeli ile büyük beğeni toplamıştı. Daha ağır yükleri kaldırabilen 3. model, yine de bazı noktalarda yetersiz kalıyordu. Raspberry bugün ise özellikleri ile dikkat çeken Pi 4 modelini satışa sundu.

Pi 4 modeli bir önceki nesile göre tam 3 kat daha fazla performans sunuyor. 1.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex A72 işlemci ile gelen Pi 4, 1 GB, 2 GB ve 4 GB RAM seçenekleri ile geliyor. Gigabit ethernet bağlantısı ile gelen Pi 4, 802.11ac wireless’ı da destekliyor.

Bluetooth 5.0, 2 adet USB 3.0 ve 2 adet USB 2.0 bağlantısı ile gelen Pi 4, çift monitörü destekliyor. 4K çözünürlüğe kadar destek veren Pi 4, OpenGL ES 3.x sürümünü de destekliyor.

4K/60 FPS video oynatma özelliği ile gelen Pi 4, diğer Raspberry Pi aksesuarları ile tam uyumlu olması ile dikkat çekiyor. Pi 4 modelinin 1 GB RAM sürümü 35 dolar, 2 GB RAM sürümü 45 dolar ve 4 GB RAM sürümü ise 55 dolardan satışa sunulmuş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Raspberry Pi bilgisayar

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