Raul, Schalke 04'de geri dönüyor

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te teknik direktörlük için Raul Gonzales'in ismi gündemde...

Alman Bild gazetesi, salgın sonrası yeniden başlayan Bundesliga'da oynadığı 4 maçı da kaybeden mavi-beyazlı ekipte teknik direktör David Wagner'in geleceğinin tehlikede olduğu öne sürerken, 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının en kuvvetli adaylardan olduğunu yazdı.

İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Real Madrid B takımını çalıştıran Raul, eflatun-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra 2010-2012 yılları arasında Schalke forması giyerken, çıktığı 66 karşılaşmada 28 gol atmıştı. Mavi-beyazlılar, 29. haftası geride kalan Bundesliga'da 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

