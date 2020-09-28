Ravil Tagir'den Altınordu'ya veda:

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Ravil Tagir, "İnşallah benim de yolum Cengiz ağabey gibi olur ve Başakşehir sayesinde Şampiyonlar Ligi, A Milli Takım heyecanları yaşarım ve belki ben de bir gün buradan Avrupa'nın en büyük liglerine giderek hem Türk futbolunu hem Başakşehir'i hem de yetiştiğim Altınordu'yu temsil ederim." dedi.

Ravil Tagir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 12 yaşında küçük bir çocuk olarak girdiği Altınordu Futbol Akademisi'nden 5 yılda bir Süper Lig oyuncusu olarak ayrıldığını belirtti.

Başta kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, antrenörler ve kulüp çalışanlarına teşekkür eden Ravil Tagir, "Buraya gelirken babam 'Çocuk bizim futbolcu Altınordu'nundur' demişti. Bir futbolcu olarak kariyerimi Altınordu'nun belirlenmesini sağlayan aileme de çok teşekkür ederken, tüm anne babalara da çocukları için kulübe kayıtsız şartsız güvenmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ravil Tagir, Altınordu'yu asla unutmayacağını, Altınordu'da yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in Premier Lig'de olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: