RB Leipzig - Manchester City Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi RB Leipzig Çarşamba 23:00 Manchester City

RB Leipzig, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Red Bull Arena'da, Manchester City'yi konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig, Manchester City ile karşılaşacak. İki takımın geçmiş performansları ve oyuncu detayları merak konusu.

Lig Durumu RB Leipzig 4. Almanya Bundesliga Ligi O 8 G 5 B 0 M 3 P 15 22 Attığı Gol 11 Yediği Gol +11 Averaj Manchester City 2. İngiltere Premier Ligi O 9 G 7 B 0 M 2 P 21 20 Attığı Gol 10 Yediği Gol +10 Averaj Gol Durumu (Toplam) RB Leipzig 22 / 11 Manchester City 20 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı RL RB Leipzig İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 4 / 0 / 0 Gol 18 – 0 MC Manchester City Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 0 / 1 Gol 9 – 3

RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 8 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 15 puanla 4. sırada.

Manchester City (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 21 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri RB Leipzig G G M G M tüm kulvarlar Schalke 04 0-2 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi G

Rot-Weiss Essen 1-2 RB Leipzig Almanya Federasyon Kupası G

RB Leipzig 4-0 Elversberg Almanya Bundesliga Ligi G

Real Madrid 4-1 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi M

Bayern Münih 6-1 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi M Manchester City M M G G G tüm kulvarlar Manchester City 0-1 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi M

Aston Villa 2-1 Manchester City İngiltere Premier Ligi M

Manchester City 5-1 AEK Şampiyonlar Ligi G

Manchester City 3-2 Ipswich Town İngiltere Premier Ligi G

Manchester City 2-4 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

RB Leipzig, son üç maçında yalnızca bir galibiyet elde etti ve bu durum onların Şampiyonlar Ligi'ndeki son performanslarını olumsuz etkiledi. Manchester City ise, ligdeki son iki maçında mağlubiyet alarak formda bir görüntü sergilemiyor.

Eksik Oyuncular RB Leipzig 4 eksik Assan Ouedraogo Marc Guiu Leopold Zingerle Maxime Esteve Manchester City 1 eksik Antoine Semenyo

RB Leipzig kadrosunda Assan Ouedraogo (Sakat - Omzundan Sakat), Marc Guiu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Leopold Zingerle (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Maxime Esteve (Sakat) yer almıyor.

Manchester City kadrosunda Antoine Semenyo (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Antonio Nusa RB Leipzig 4 Gol 6 Asist Christopher Nkunku RB Leipzig 4 Gol 1 Asist Tidiam Gomis RB Leipzig 3 Gol 2 Asist Romulo RB Leipzig 4 Gol 0 Asist Erling Haaland Manchester City 9 Gol 0 Asist Rayan Cherki Manchester City 4 Gol 2 Asist Antoine Semenyo Manchester City 2 Gol 3 Asist Josko Gvardiol Manchester City 1 Gol 3 Asist

RB Leipzig kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Antonio Nusa, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Tidiam Gomis. Manchester City kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Erling Haaland, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antoine Semenyo.

İkili Rekabet 1 RB Leipzig 1 Beraberlik 3 Manchester City Manchester City 3-2 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig 1-3 Manchester City Şampiyonlar Ligi

Manchester City 7-0 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig 1-1 Manchester City Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig 2-1 Manchester City Şampiyonlar Ligi

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) RB Leipzig 1, Manchester City 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda RB Leipzig 6, Manchester City 15 gol attı.