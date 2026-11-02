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RB Leipzig - Manchester City Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

RB Leipzig ve Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İki takımın son durumu ve önemli oyuncular hakkında bilgiler paylaşılacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

RB Leipzig - Manchester City Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
RB Leipzig
Çarşamba 23:00
04.11.2026
Manchester City
Stadyum: Red Bull Arena Yayın: tabii Spor

RB Leipzig, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Red Bull Arena'da, Manchester City'yi konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig, Manchester City ile karşılaşacak. İki takımın geçmiş performansları ve oyuncu detayları merak konusu.

Lig Durumu

RB Leipzig

4. Almanya Bundesliga Ligi
O
8
G
5
B
0
M
3
P
15
22
Attığı Gol
11
Yediği Gol
+11
Averaj

Manchester City

2. İngiltere Premier Ligi
O
9
G
7
B
0
M
2
P
21
20
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+10
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

RB Leipzig 22 / 11
Manchester City 20 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

RB Leipzig İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
4 / 0 / 0
Gol
18 – 0
Manchester City Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 0 / 1
Gol
9 – 3

RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 8 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 15 puanla 4. sırada.

Manchester City (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 21 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
RB Leipzig G G M G M

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Schalke 04 0-2 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi G
  • 27.10.2026 Rot-Weiss Essen 1-2 RB Leipzig Almanya Federasyon Kupası G
  • 24.10.2026 RB Leipzig 4-0 Elversberg Almanya Bundesliga Ligi G
  • 21.10.2026 Real Madrid 4-1 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi M
  • 17.10.2026 Bayern Münih 6-1 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi M
Manchester City M M G G G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Manchester City 0-1 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi M
  • 24.10.2026 Aston Villa 2-1 Manchester City İngiltere Premier Ligi M
  • 20.10.2026 Manchester City 5-1 AEK Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Manchester City 3-2 Ipswich Town İngiltere Premier Ligi G
  • 14.10.2026 Manchester City 2-4 Paris St Germain Şampiyonlar Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

RB Leipzig, son üç maçında yalnızca bir galibiyet elde etti ve bu durum onların Şampiyonlar Ligi'ndeki son performanslarını olumsuz etkiledi. Manchester City ise, ligdeki son iki maçında mağlubiyet alarak formda bir görüntü sergilemiyor.

Eksik Oyuncular

RB Leipzig

4 eksik
Assan Ouedraogo Sakat Omzundan Sakat
Marc Guiu Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Leopold Zingerle Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Maxime Esteve Sakat

Manchester City

1 eksik
Antoine Semenyo Sakat Diz Sakatlığı

RB Leipzig kadrosunda Assan Ouedraogo (Sakat - Omzundan Sakat), Marc Guiu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Leopold Zingerle (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Maxime Esteve (Sakat) yer almıyor.

Manchester City kadrosunda Antoine Semenyo (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Antonio Nusa RB Leipzig 4 Gol 6 Asist
Christopher Nkunku Christopher Nkunku RB Leipzig 4 Gol 1 Asist
Tidiam Gomis RB Leipzig 3 Gol 2 Asist
Romulo RB Leipzig 4 Gol 0 Asist
Erling Haaland Erling Haaland Manchester City 9 Gol 0 Asist
Rayan Cherki Rayan Cherki Manchester City 4 Gol 2 Asist
Antoine Semenyo Antoine Semenyo Manchester City 2 Gol 3 Asist
Josko Gvardiol Josko Gvardiol Manchester City 1 Gol 3 Asist

RB Leipzig kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Antonio Nusa, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Tidiam Gomis. Manchester City kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Erling Haaland, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antoine Semenyo.

İkili Rekabet
1 RB Leipzig
1 Beraberlik
3 Manchester City
  • 28.11.2023 Manchester City 3-2 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi
  • 04.10.2023 RB Leipzig 1-3 Manchester City Şampiyonlar Ligi
  • 14.03.2023 Manchester City 7-0 RB Leipzig Şampiyonlar Ligi
  • 22.02.2023 RB Leipzig 1-1 Manchester City Şampiyonlar Ligi
  • 07.12.2021 RB Leipzig 2-1 Manchester City Şampiyonlar Ligi

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) RB Leipzig 1, Manchester City 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda RB Leipzig 6, Manchester City 15 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman?

4 Kasım 2026 tarihinde.

RB Leipzig - Manchester City maçı saat kaçta?

Saat 23:00'te.

RB Leipzig - Manchester City maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalı üzerinden yayınlanacak.

RB Leipzig - Manchester City maçında hangi oyuncular eksik?

RB Leipzig'de Assan Ouedraogo, Marc Guiu, Leopold Zingerle ve Maxime Esteve; Manchester City'de Antoine Semenyo eksik.

RB Leipzig ve Manchester City'nin ligde kaç puanı var?

RB Leipzig'in 15, Manchester City'nin ise 21 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
manchester city
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