RB Leipzig - Manchester City Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

RB Leipzig, 4 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te Red Bull Arena'da, Manchester City'yi konuk ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig, Manchester City ile karşılaşacak. İki takımın geçmiş performansları ve oyuncu detayları merak konusu.
RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 8 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 15 puanla 4. sırada.
Manchester City (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 21 puanla 2. sırada.
RB Leipzig, son üç maçında yalnızca bir galibiyet elde etti ve bu durum onların Şampiyonlar Ligi'ndeki son performanslarını olumsuz etkiledi. Manchester City ise, ligdeki son iki maçında mağlubiyet alarak formda bir görüntü sergilemiyor.
RB Leipzig kadrosunda Assan Ouedraogo (Sakat - Omzundan Sakat), Marc Guiu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Leopold Zingerle (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Maxime Esteve (Sakat) yer almıyor.
Manchester City kadrosunda Antoine Semenyo (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
RB Leipzig kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Antonio Nusa, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Tidiam Gomis. Manchester City kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Erling Haaland, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Antoine Semenyo.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) RB Leipzig 1, Manchester City 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda RB Leipzig 6, Manchester City 15 gol attı.
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