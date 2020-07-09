Real Betis'te yeni teknik direktör Manuel Pellegrini oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, yeni teknik direktörünü buldu. Fenerbahçe 'nin de hoca adayları arasında yer alan Şilili Manuel Pellegrini'nin takımın yeni teknik direktörü olduğu resmen açıklandı.

Önümüzdeki sezondan itibaren Betis'te görev yapacak olan Pellegrini ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandı. Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ı çalıştıran 66 yaşındaki teknik adam; Villarreal, Real Madrid ve Malaga maceraları yaşadığı İspanya'ya Real Betis'in başına geçerek geri dönmüş oldu.

