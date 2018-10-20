Real Madrid 1 - 2 Levante

La Liga'da sezon başı Zidane ve Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla kan kaybı yaşayan Real Madrid'de kötü gidiş sürüyor. Ligin 9. haftasında evinde Levante'yi ağırlayan Real Madrid, rakibine 2-1 mağlup oldu.
Maça fırtına gibi başlayan Levante, 6. dakikada Jose Luis Morales'in golüyle 1-0 öne geçti. 7 dakika sonra bu kez kazanılan penaltıda Roger topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.
İkinci yarıda gol için bastıran Real Madrid, 72'de Benzema'nın asistinde Marcelo'nun golüyle ile farkı bire indirdi: 1-2.
Maçın son dakikasında Mariano Diaz'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilince mücadele Levante'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Real Madrid bu sonuçla son 5 maçında dördüncü yenilgisini aldı ve söz konusu maçlarda yalnızca 1 gol atabildi.
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