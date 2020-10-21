Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk (Maç sonucu)

B Grubu'nda yer alan Real Madrid, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için 10 futbolcusundan yoksun İspanya gelen rakibi karşısında ilk yarıyı 29. dakikada Tete, 33. dakikada Raphael Varane (kendi kalesine) ve 42. dakikada Manor Solomon'un golleriyle 3-0 geride kapadı.

Turnuva tarihinde 20 yıl sonra ilk kez sahasında oynadığı bir maçın ilk yarısında kalesinde 3 gol gören Real Madrid, ikinci yarının başında Luka Modric ve Vinicius Junior'un golleriyle farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda rakip kaleye yüklenen ancak skor üretemeyen Madrid temsilcisi, gruptaki ilk maçından 3-2 mağlup ayrıldı.

Oyuna girdikten 15 saniye sonra takımının ikinci golünü kaydeden Vinicius Junior, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2006-07 sezonundan bu yana yedek kulübesinden gelip en hızlı gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

