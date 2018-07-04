Real Madrid 272 milyon Euro'luk Kylian Mbappe teklifini yalanladı!

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağına yönelik iddiaların yankıları sürerken Fransız basınından gündeme bomba gibi düşecek bir haber geldi. Buna göre İspanyol devi, Fransız golcü Kylian Mbappe'nin transferi konusunda Paris Saint Germain ile rekor bir bonservis bedeli karşılığında anlaştı.
272 MİLYON EURO!
Fransız gazeteci Baptiste Ripart, resmi Twitter hesabından paylaştığı haberde Real'in PSG'ye Mbappe'nin transferi için 272 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.
Ripart, ödemenin dört taksitte gerçekleşeceğini belirtirken bu haberden saatler sonra Real cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada Mbappe için PSG'ye hiçbir teklif yapılmadığı ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.
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