Real Madrid gole boğdu

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Gareth Bale'in 17. dakikadaki golüyle ev sahibi ekip öne geçerken, 24. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen Guido Carillo maça eşitliği getirdi ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

İkinci devrenin henüz başında Karim Benzema'nın golüyle bir kez daha üstünlüğü yakalayan Real Madrid, 61. dakikada Fransız golcünün yeniden sahneye çıkmasıyla farkı ikiye çıkardı: 3-1.