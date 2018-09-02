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Real Madrid gole boğdu

İSPANYA HABERLERİ  | 02.09.2018 00:22 | Son Güncelleme

La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Leganes'i 4-1 mağlup etti. Goller Bale, Benzema (2) ve Sergio Ramos'tan geldi.

Real Madrid gole boğdu

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Gareth Bale'in 17. dakikadaki golüyle ev sahibi ekip öne geçerken, 24. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen Guido Carillo maça eşitliği getirdi ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

İkinci devrenin henüz başında Karim Benzema'nın golüyle bir kez daha üstünlüğü yakalayan Real Madrid, 61. dakikada Fransız golcünün yeniden sahneye çıkmasıyla farkı ikiye çıkardı: 3-1.

  1. dakikada ev sahibinin kazandığı penaltıyı gole çeviren Sergio Ramos skoru belirledi ve Real Madrid rakibini 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Real Madrid puanını 9'a yükseltirken, deplasmandaki ikinci maçından da puan çıkaramayan Leganes 1 puanda kaldı.
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Anahtar Kelimeler:
Real Madrid - Leganes gareth bale karim benzema sergio ramos

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