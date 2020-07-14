SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Real Madrid adım adım şampiyonluğa

Real Madrid adım adım şampiyonluğa

İSPANYA HABERLERİ  | 14.07.2020 10:17 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Granada'yı 2-1 yenen Real Madrid, tarihindeki 34'üncü şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.

Real Madrid adım adım şampiyonluğa

Real Madrid, zorlu deplasmandan 3 puanı, ilk yarının başlarında Mendy (Dk. 10) ve Karim Benzema (Dk. 19) ile bulduğu gollerle aldı. Güçlü rakibine ikinci yarı çok zor anlar yaşatan ev sahibi Granada'nın tek golünü ise 50. dakikada Darwin Machis kaydetti. Aldığı galibiyetle ligin bitimine iki hafta kala puanını 83'e çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önünde liderliğini korudu.

Real Madrid, 16 Temmuz Perşembe günü sahasında Villarreal'e karşı oynanacağı maçı kazanması ya da Barcelona'nın sahasında yapacağı karşılaşmada Osasuna'yı yenememesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

La Liga'da 33 kez ile lig kupasını en fazla müzesine götüren takım olan Real Madrid, Barcelona'nın son iki sezondur ligdeki şampiyonluk üstünlüğünü de sona erdirmiş olacak.

Diğer yandan 2. ligden çıkarak bu sezon mücadele ettiği La Liga'da "sürpriz takım" olarak gösterilen ve gelecek sezon UEFA Avrupa Kupası'na katılma hedefi olan Granada, 50 puanla 10'uncu sırada kaldı. Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı, Real Madrid maçında yedek başlarken 85'inci dakikada Machis'in yerine oyuna dahil oldu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Juventus 1 puanı 90'da penaltıyla kurtardıJuventus 1 puanı 90'da penaltıyla kurtardı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

''Lig bitti, şampiyon hayırlı olsun''

Fırtına, Denizli'de ağır yara aldı

Fırtına, Denizli'de ağır yara aldı

Gökhan Gönül'den transfer açıklaması

Gökhan Gönül'den transfer açıklaması

Başakşehir Konya'dan çıkamadı!

Başakşehir Konya'dan çıkamadı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Messi'den flaş karar! O isim gelmezse ayrılacak...

Messi'den flaş karar! O isim gelmezse ayrılacak...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Ronaldo etkilemedi, Messi gitse farklı olurdu

Ronaldo etkilemedi, Messi gitse farklı olurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid adım adım şampiyonluğa

Real Madrid adım adım şampiyonluğa

Emre Çolak, Deportivo'da kadro dışı kaldı

Emre Çolak, Deportivo'da kadro dışı kaldı

Juventus 1 puanı 90'da penaltıyla kurtardı

Juventus 1 puanı 90'da penaltıyla kurtardı

ÖZET | Atletico Madrid - Real Betis maç sonucu: 1-0

Atletico 10 kişi Real Betis'ten 3 puanı söküp aldı

ÖZET | Real Valladolid 0-1 Barcelona maç özeti

Barcelona, Enes Ünal'lı Valladolid'i geçti!

Gareth Bale’den Alaves maçında çıldırtan hareket! Yedek kulübesinde uyudu

Görülmemiş olay! Bale yedek kulübesinde uyudu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.