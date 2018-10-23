Alex Telles'e çılgın teklif!

Real Madrid'de Brezilyalı yıldız Marcelo'nun, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun yanına, yani Juventus'a gitmek istediğina dair iddialar sürüyor.

Juventus'un devre arasında, Marcelo için Real Madrid'e teklif yapacağı öne sürülürken, Madrid ekibinin Marcelo'nun yerine düşündüğü isimse Alex Telles.

As gazetesinde yer alan habere göre, ülkemizde Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak Real Madrid'in, 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyeceği belirtilirken, Marcelo takımdan ayrılsa da ayrılmasa da bu transferin gerçekleşeceği ifade edildi.

