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Real Madrid, Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor! Yeni adresini bile duyurdular...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.01.2025 14:07
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Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Carlo Ancelotti'nin ilk tercihleri arasında yer almayan milli futbolcu takımdan ayrılarak kiralık oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime bildirdi. İspanyol medyasında yer alan habere göre; Real Madrid, Arda Güler'e takım buldu.

Real Madrid, Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor! Yeni adresini bile duyurdular...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncunun yeni adresini İspanyol medyası duyurdu.

BOMBAYI PATLATTILAR

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İspanyol basınından Diariogol'ün Fichajes'in haberine göre; İtalyan devi ara transfer döneminde Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere girişimlere başladı.

ARDA GÜLER SICAK BAKIYOR

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Arda Güler'in isteyen Milan'ın genç oyuncuyu kısa süre içinde ikna ettiği ifade edildi. İlk 11'de oynama garantisi veren Milan, Real Madrid'i ikna etmesi durumunda Arda Güler'i 6 aylığına kiralayacak.

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