Real Madrid, Arda Güler'i kiralık olarak gönderiyor! Yeni adresini bile duyurdular...

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncunun yeni adresini İspanyol medyası duyurdu.

BOMBAYI PATLATTILAR

İspanyol basınından Diariogol'ün Fichajes'in haberine göre; İtalyan devi ara transfer döneminde Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere girişimlere başladı.

ARDA GÜLER SICAK BAKIYOR

Arda Güler'in isteyen Milan'ın genç oyuncuyu kısa süre içinde ikna ettiği ifade edildi. İlk 11'de oynama garantisi veren Milan, Real Madrid'i ikna etmesi durumunda Arda Güler'i 6 aylığına kiralayacak.