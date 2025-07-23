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Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...

Real Madrid'de Luka Modric'in Milan'a transferiyle boşalan 10 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu. Beklentilerin aksine, bu formayı Arda Güler değil, Fransız süperstar Kylian Mbappe giyecek. Kararın kulüp yönetimi tarafından alındığı ve Mbappe'nin herhangi bir talepte bulunmadığı belirtiliyor.

Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid ve Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler özellikle takımın Xabi Alonso'ya emanet edilmesinin ardından, daha çok forma şansı bulmaya başlamıştı. Takımın hazırlık kampında kendini iyice gösteren Arda Güler, Modric'ten boşalan 10 numaraya resmen talip olmuştu.

ARDA GÜLER'İN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Real Madrid, Arda Güler in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber... 1

Real Madrid'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri, Luka Modric'in ayrılığıyla boşalan 10 numaralı formanın kime verileceğiydi. Arda Güler'in bu formayı devralması yönünde beklentiler oldukça yüksekti. Ancak İspanyol ve Fransız basınında çıkan haberler, bu hayallerin suya düştüğünü gösteriyor. Marca ve L'Equipe gibi saygın yayın organlarının haberlerine göre, Real Madrid yönetimi 10 numaralı formayı Kylian Mbappe'ye verme kararı aldı.

SOSYAL MEDYA ARDA GÜLER DEDİ

Real Madrid, Arda Güler in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber... 2

Bu karar, hem Arda Güler hayranlarını hem de futbol severleri şaşırttı. Sosyal medyada Real Madrid taraftarlarının yaptığı ankette, Arda Güler 10 numaralı forma için en üst sırada yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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