Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...

Real Madrid ve Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler özellikle takımın Xabi Alonso'ya emanet edilmesinin ardından, daha çok forma şansı bulmaya başlamıştı. Takımın hazırlık kampında kendini iyice gösteren Arda Güler, Modric'ten boşalan 10 numaraya resmen talip olmuştu.

ARDA GÜLER'İN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Real Madrid'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri, Luka Modric'in ayrılığıyla boşalan 10 numaralı formanın kime verileceğiydi. Arda Güler'in bu formayı devralması yönünde beklentiler oldukça yüksekti. Ancak İspanyol ve Fransız basınında çıkan haberler, bu hayallerin suya düştüğünü gösteriyor. Marca ve L'Equipe gibi saygın yayın organlarının haberlerine göre, Real Madrid yönetimi 10 numaralı formayı Kylian Mbappe'ye verme kararı aldı.

SOSYAL MEDYA ARDA GÜLER DEDİ

Bu karar, hem Arda Güler hayranlarını hem de futbol severleri şaşırttı. Sosyal medyada Real Madrid taraftarlarının yaptığı ankette, Arda Güler 10 numaralı forma için en üst sırada yer alıyordu.