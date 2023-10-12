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Real Madrid Arda Güler müjdesini fotoğrafla paylaştı! O maçla sahalara dönebilir

12.10.2023 14:37 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve transferinden bu yana sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, İspanyol ekibi ile ABD kampında yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat geçirmişti.

Milli yıldız geçtiğimiz haftalarda antrenmanlara başlamıştı ancak Las Palmas maçı öncesi sol arka adalesinden tekrar sakatlık geçirerek talihsizlik yaşamıştı.

SAHALARA DÖNDÜ

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Sakatlığını atlatan Arda Güler milli arada Real Madrid ile birlikte çalışmalara başlarken, resmi hesaptan genç oyuncunun fotoğrafı paylaşıldı.

MİLLİ ARADAN SONRA HAZIR OLMASI BEKLENİYOR

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Genç futbolcunun milli aradan sonra hazır olması bekleniyor. Real Madrid, milli ara dönüşü 21 Ekim Cumartesi günü Sevilla deplasmanına çıkacak.

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Sakatlık Arda Güler fenerbahçe real madrid atan

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