Real Madrid Arda Güler müjdesini fotoğrafla paylaştı! O maçla sahalara dönebilir

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, İspanyol ekibi ile ABD kampında yaşadığı diz sakatlığının ardından ameliyat geçirmişti.
Milli yıldız geçtiğimiz haftalarda antrenmanlara başlamıştı ancak Las Palmas maçı öncesi sol arka adalesinden tekrar sakatlık geçirerek talihsizlik yaşamıştı.
Sakatlığını atlatan Arda Güler milli arada Real Madrid ile birlikte çalışmalara başlarken, resmi hesaptan genç oyuncunun fotoğrafı paylaşıldı.
Genç futbolcunun milli aradan sonra hazır olması bekleniyor. Real Madrid, milli ara dönüşü 21 Ekim Cumartesi günü Sevilla deplasmanına çıkacak.