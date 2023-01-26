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REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE! Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

26.01.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid ile Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası Copa Del Rey çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma İspanya'nın Madrid şehrindeki 81.044 seyirci kapasiteli Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE! Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Real Madrid ile Atletico Madrid bugün (26 Ocak 2023 Perşembe) İspanya Kral Kupası Copa Del Rey çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Real Madrid Atletico Madrid maçının başlayacağı saat, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte Santiago Bernabéu Stadyumu'nda bugün oynanacak maçın yayın saati ve kanalı...

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Atletico Madrid maçı bugün (26Ocak 2023 Perşembe) saat 23.00'te oynanacak.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Atletico Madrid maçı Tivibu Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER!

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kross, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; De Paul, Koke, Lemar; Correa, Morata, Griezmann

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI TAKİP

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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