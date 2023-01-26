REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE! Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Real Madrid ile Atletico Madrid bugün (26 Ocak 2023 Perşembe) İspanya Kral Kupası Copa Del Rey çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Real Madrid Atletico Madrid maçının başlayacağı saat, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte Santiago Bernabéu Stadyumu'nda bugün oynanacak maçın yayın saati ve kanalı...
Real Madrid Atletico Madrid maçı bugün (26Ocak 2023 Perşembe) saat 23.00'te oynanacak.
Real Madrid Atletico Madrid maçı Tivibu Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kross, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius
Atletico Madrid: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; De Paul, Koke, Lemar; Correa, Morata, Griezmann
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