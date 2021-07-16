Real Madrid Başkanı Florentino Perez: Ronaldo tam bir embesil

İspanyol basını El Confidencial, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in eskiden yaptığı bazı konuşmaların ses kayıtlarını yayınlamıştı. Daha önceki kayıtlarda Perez, Raul ve Casillas hakkında, "Raul ve Casillas sadece kendilerini düşünen sahtekârlar. Casillas, hiçbir zaman Real ayarında bir kaleci değildi" ifadelerini kullanmıştı.

"RONALDO TAM BİR EMBESİL"

El Confidencial, yeni ses kayıtları yayınlamaya devam etti. Perez'in son kayıtlarında; Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho ve Del Bosque hakkında şunları söylediği ortaya çıktı: Del Bosque bir salak! İnanmıyorsan Beşiktaş Başkanı'na ya da Benitez'e sor. Nasıl antrenman yapılacağını bilmiyor, taktik bilmiyor, fizik bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ronaldo tam bir embesil. Bu çocuk tamamen salak. Normal olduğunu düşünüyorsunuz ama öyle değil. Öyle olsa böyle hareketler yapmazdı. O ve Mourinho, iki anormal.



