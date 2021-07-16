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Erman Toroğlu'nun iddiası gündeme bomba gibi düştü

16.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, hakem camiasının içinde yaşananlarla ilgili flaş iddiaları gündeme getirdi. Rıdvan Dilmen'in Altay'ı çalıştırırken aralarında geçen konuşmayı gün yüzüne çıkartan Toroğlu, sosyal medyada gündeme oturdu.

Erman Toroğlu'nun iddiası gündeme bomba gibi düştü

Erman Toroğlu, Sabah gazetesindeki yazısında flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Hakemlik camiası hakkında konuşan Toroğlu, sosyal medyada gündem oldu. Rıdvan Dilmen hakkında söyledikleri sözler ise kısa süre içinde çok konuşuldu.

ALİ ULUYOL İDDİASI!

Eski hakem Ali Uluyol hakkında flaş bir iddiayı gündeme getiren Toroğlu, hakemlerin torpille göreve getirildiğini söyledi. Rıdvan Dilmen'in Altay'ı çalıştırdığı dönem hakkında da konuşan ünlü yorumcu sosyal medyada gündem oldu.

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Toroğlu yazısının devamında ise, Rıdvan Dilmen'in Altay'ı çalıştırırken oynadıkları Diyarbakır maçına dikkat çekti. Bu maça da Ali Uluyol'un atandığını aktaran tecrübeli yorumcu, Rıdvan Dilmen ile o dönem konuştuğunu iddia etti. Dilmen'in, Altay soyunma odasına biber gazı sıktıklarını ve o gün dayak yediklerini söylediğini ifade etti. Maçın sonunda ise Diyarbakırspor karşılaşmayı kazandı ve Süper Lig'e çıktı. Diyarbakır'ın Süper Lig'e çıkmasında da bir oyun olduğunu ve Ali Uluoy'un bu yüzden bu maça atandığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Rıdvan Dilmen Altay
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