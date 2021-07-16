Erman Toroğlu'nun iddiası gündeme bomba gibi düştü

Erman Toroğlu, Sabah gazetesindeki yazısında flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Hakemlik camiası hakkında konuşan Toroğlu, sosyal medyada gündem oldu. Rıdvan Dilmen hakkında söyledikleri sözler ise kısa süre içinde çok konuşuldu.

ALİ ULUYOL İDDİASI!

Eski hakem Ali Uluyol hakkında flaş bir iddiayı gündeme getiren Toroğlu, hakemlerin torpille göreve getirildiğini söyledi. Rıdvan Dilmen'in Altay'ı çalıştırdığı dönem hakkında da konuşan ünlü yorumcu sosyal medyada gündem oldu.

RIDVAN DİLMEN İÇİN SÖZLERİ OLAY OLDU

Toroğlu yazısının devamında ise, Rıdvan Dilmen'in Altay'ı çalıştırırken oynadıkları Diyarbakır maçına dikkat çekti. Bu maça da Ali Uluyol'un atandığını aktaran tecrübeli yorumcu, Rıdvan Dilmen ile o dönem konuştuğunu iddia etti. Dilmen'in, Altay soyunma odasına biber gazı sıktıklarını ve o gün dayak yediklerini söylediğini ifade etti. Maçın sonunda ise Diyarbakırspor karşılaşmayı kazandı ve Süper Lig'e çıktı. Diyarbakır'ın Süper Lig'e çıkmasında da bir oyun olduğunu ve Ali Uluoy'un bu yüzden bu maça atandığını iddia etti.



