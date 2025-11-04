Real Madrid'de Arda Güler'den flaş hareket iddiası! Takım arkadaşını Liverpool maçı öncesi şikayet etti! Xabi Alonso'nun başı dertte...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Arda Güler ve Dean Hujisen için gündem olacak bir iddia ortaya atıldı. Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Liverpool karşılaşması öncesi teknik direktör Xabi Alonso ile konuşan ikilinin takım arkadaşlarından Raul Asencio’dan şikayetçi oldukları belirtildi. İşte detaylar…

‘‘İLK 11 SEVİYESİNDE DEĞİL!’’

El Nacional'de yer alan habere göre; Arda Güler ve Dean Huijsen, stoperde oynayan takım arkadaşları Raul Asencio'nun Liverpool karşısında ilk 11'de yer alacak seviyede olmadığını düşünüyor.

XABI ALONSO İLE KONUŞTULAR!

Real Madrid’in genç stoperi Huijsen ve takımın en önemli hücum silahlarından Arda Güler'in, Xabi Alonso'dan en zorlu maçlarda Asencio'ya güvenmemesini istedikleri belirtildi. İki oyuncu, Liverpool’un Alexander Isak, Hugo Ekitike, Mohamed Salah ve Cody Gakpo gibi önemli hücum oyuncularına karşı sıkıntı yaşayabileceğini düşündükleri Asencio için soru işaretleri barındırdığını düşünüyor.

PERFORMANSI TARTIŞILIYOR

Haberde, Asencio'nun son maçlarda gösterdiği performansla kafalarda soru işareti oluşturduğu ve karar aşamasında tereddütlü davrandığı aktarıldı. Real Madrid altyapısından yetişen 22 yaşındaki stoper, bu sezon 13 maçta forma giydi ve 630 dakika sahada kaldı.