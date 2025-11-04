SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Real Madrid'de Arda Güler'den flaş hareket iddiası! Takım arkadaşını Liverpool maçı öncesi şikayet etti! Xabi Alonso'nun başı dertte...

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Arda Güler’in teknik direktör Xabi Alonso’ya verdiği tavsiyenin gündeme bomba gibi düştüğü aktarıldı. İspanyol basının iddiasına göre takım arkadaşı Hujisen ile birlikte hocasının yanına giden Arda Güler’in takım arkadaşlarından birini şikayet ettiği iddia edildi. İşte detaylar…

Real Madrid'de Arda Güler'den flaş hareket iddiası! Takım arkadaşını Liverpool maçı öncesi şikayet etti! Xabi Alonso'nun başı dertte...
Burak Kavuncu
Raul Asencio

Raul Asencio

İSP İspanya
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Liverpool ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Arda Güler ve Dean Hujisen için gündem olacak bir iddia ortaya atıldı. Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Liverpool karşılaşması öncesi teknik direktör Xabi Alonso ile konuşan ikilinin takım arkadaşlarından Raul Asencio’dan şikayetçi oldukları belirtildi. İşte detaylar…

‘‘İLK 11 SEVİYESİNDE DEĞİL!’’

Real Madrid de Arda Güler den flaş hareket iddiası! Takım arkadaşını Liverpool maçı öncesi şikayet etti! Xabi Alonso nun başı dertte... 1

El Nacional'de yer alan habere göre; Arda Güler ve Dean Huijsen, stoperde oynayan takım arkadaşları Raul Asencio'nun Liverpool karşısında ilk 11'de yer alacak seviyede olmadığını düşünüyor.

XABI ALONSO İLE KONUŞTULAR!

Real Madrid de Arda Güler den flaş hareket iddiası! Takım arkadaşını Liverpool maçı öncesi şikayet etti! Xabi Alonso nun başı dertte... 2

Real Madrid’in genç stoperi Huijsen ve takımın en önemli hücum silahlarından Arda Güler'in, Xabi Alonso'dan en zorlu maçlarda Asencio'ya güvenmemesini istedikleri belirtildi. İki oyuncu, Liverpool’un Alexander Isak, Hugo Ekitike, Mohamed Salah ve Cody Gakpo gibi önemli hücum oyuncularına karşı sıkıntı yaşayabileceğini düşündükleri Asencio için soru işaretleri barındırdığını düşünüyor.

PERFORMANSI TARTIŞILIYOR

Real Madrid de Arda Güler den flaş hareket iddiası! Takım arkadaşını Liverpool maçı öncesi şikayet etti! Xabi Alonso nun başı dertte... 3

Haberde, Asencio'nun son maçlarda gösterdiği performansla kafalarda soru işareti oluşturduğu ve karar aşamasında tereddütlü davrandığı aktarıldı. Real Madrid altyapısından yetişen 22 yaşındaki stoper, bu sezon 13 maçta forma giydi ve 630 dakika sahada kaldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
galatasaray-maci-oncesi-aciklama-geldi-kasper-dolberg-ve-steven-berghuis-yarin-yok-444003-myspor" onclick="setGAEvent('detay-moduller', 'ilginiziCekebilir', 'bottom-content');" rel="noopener" target="_blank" >John Heitinga'dan Galatasaray maçı öncesi flaş duyuru! 3 isim yok...John Heitinga'dan Galatasaray maçı öncesi flaş duyuru! 3 isim yok...
Galatasaray Ajax maçı için kadrosunu duyurdu! Yunus Akgün...Galatasaray Ajax maçı için kadrosunu duyurdu! Yunus Akgün...
Anahtar Kelimeler:
Liverpool Arda Güler son dakika mohamed salah real madrid Xabi Alonso
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.