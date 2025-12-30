SPOR

Galatasaray 18 sosyal medya hesabının ismini açıklayıp suç duyurusunda bulundu!

Türk futbolu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve şike operasyonuyla sarsılırken, sosyal medyada yapıldığı iddia edilen yalan ve yanlış haberler için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp ilgili kişileri de tek tek yazarak bir hukuki mücadele süreci başlattığını açıkladı.

Burak Kavuncu

Türk futbolundaki şike ve bahis operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve cezaevine gönderilen isimler genişlerken, son dönemde ortaya atılan bazı asılsız iddialar ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi. Galatasaray Spor Kulübü, aralarında Ümit Özat'ın da olduğu 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

GALATASARAY DUYURDU!

Kamuoyuna Duyuru

Son dönemde, organize şekilde hareket eden, çeteleşmiş bir ekip tarafından; başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda Galatasaray Spor Kulübü’nü adını yasal dışı süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik sistematik bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça görülmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü, 120 yılı aşan köklü tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmamış; aksine hukuka, adalete ve kurumsal ilkelere her zaman bağlı durmuştur. Buna rağmen, Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda aşağıda sıralanan;

@ahmetercanlar
@ahmetkonanc
@turgaydemirr
@sehersultan123
@Fener_
@UmitOzatOnline
@AksuTw
@12numaraorg
@lubeyaar
@akkayasarp
@SerkanPilavoglu
@omerhankrm
@gokhanozoguz
@sekermurat
@baristumok
@fatihportakal
@Feneristcom
@FenerSol1907

X kullanıcıları hakkında TCK md. 288 (Adil Yargılamayı Etkileme), md. 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama), md. 217/A (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma), md. 220 (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak) kapsamında suç duyurularında bulunulmuştur.

Elde edilecek yeni tespitler doğrultusunda suç duyuruları önümüzdeki günlerde de kararlılıkla takip edilecektir. Galatasaray ve şike kelimelerini yan yana getirerek Kulübümüzü itibarsızlaştırmaya çalışan müfterilerle, hukuk kuralları çerçevesinde sonuna kadar hesaplaşılacaktır.

Kulübümüzü hedef alan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik organize paylaşımlar ve asılsız iddiaların sahipleriyle teker teker mücadele edeceğiz. Galatasaray’ı karalama amacı taşıyan bu girişimlerin tamamı, kişi, unvan veya görünürlük ayrımı gözetilmeksizin hukuk önünde tek tek karşılık bulacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü iftira ve tehditle, organize karalama kampanyalarıyla yıpratılmaya çalışan hiçbir yapıya bundan önce geçit vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

