Real Madrid'de Arda Güler'e yeni hoca! Xabi Alonso gidiyor! Jürgen Klopp geliyor

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid dün gece evinde Manchester City'ye 2-1 yenilmesinin ardından krizle karşı karşıya kaldı. Teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde son dönemde gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Real Madrid'de sıkıntı süreç devam ediyor.

LİDERLİĞİ KAYBETTİ!

İspanya La Liga'da oynadığı son 5 maçta Rayo Vallecano ile 0-0, Elche ile 2-2 ve Girona ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, Ath.Bilbao'yu 3-0'la geçti. Son maçında ise iç sahada Celta Vigo'ya 2-0 yenilen başkent ekibi bu sonuçla birlikte liderliği de ezeli rakibi Barcelona'ya kaybetti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE MAĞLUP OLDU

Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında Manchester City'i de evinde ağırlayan Madrid ekibi maçta 1-0 öne geçse de 8 dakika içinde yediği 2 golle 2-1 mağlup duruma düştü ve maçı çeviremedi. Bu mağlubiyetle birlikte Avrupa arenasında 7.sıraya gerileyen Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso için yolun sonu göründü.

ARDA GÜLER YEDEK BAŞLADI

Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler karşılaşmaya yedek başladı. Milli futbolcumuz maçın ikinci yarısında 58. dakikada Gonzalo'nun yerine oyuna dahil oldu.

XABI ALONSO GİDİYOR! KLOPP GELİYOR

İngiliz basınından Sun Sports'un haberine göre, Xabi Alonso'nun gönderilmesinin ardından Real Madrid'in hangi hocayı getirileceği duyuruldu. Söz konusu haberde Madrid'in, Jürgen Klopp'un göreve getirilmesi konusunda Red Bull ile anlaşmaya vardığı bildirildi.