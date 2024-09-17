''Real Madrid'de Arda Güler feda edilecek'' İspanyol basınından çarpıcı başlık

Real Madrid'de bir oynayıp bir oynamayan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir türlü kadronun gediklisi haline gelemeyen Arda Güler için İspanyol basını çarpıcı bir başlık attı.
Şampiyonlar Ligi maçına saatler kala Ancelotti, Arda Güler hakkında kararını verdi. Tecrübeli hoca, Stutgart karşısındaki ilk 11'ini netleştirdi.
Stutgart maçında tecrübeli bir kadroyla çıkılacağını ifade eden İspanyol basını, "Arda Güler, Rodrygo'nun oynayabilmesi için feda edilecek." şeklinde bir başlık attı.