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''Real Madrid'de Arda Güler feda edilecek'' İspanyol basınından çarpıcı başlık

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.09.2024 13:42
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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stutgart'ı konuk edecek. Temsilcimiz Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmada Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Kritik maça saatler kala İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

''Real Madrid'de Arda Güler feda edilecek'' İspanyol basınından çarpıcı başlık
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de bir oynayıp bir oynamayan Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir türlü kadronun gediklisi haline gelemeyen Arda Güler için İspanyol basını çarpıcı bir başlık attı.

ARDA GÜLER HAKKINDA KARAR VERİLDİ

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Şampiyonlar Ligi maçına saatler kala Ancelotti, Arda Güler hakkında kararını verdi. Tecrübeli hoca, Stutgart karşısındaki ilk 11'ini netleştirdi.

"ARDA GÜLER FEDA EDİLECEK"

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Stutgart maçında tecrübeli bir kadroyla çıkılacağını ifade eden İspanyol basını, "Arda Güler, Rodrygo'nun oynayabilmesi için feda edilecek." şeklinde bir başlık attı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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