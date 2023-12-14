Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Artık Ocak ayında her şey kesin gibi...

Real Madrid'de Arda Güler sevinci yaşanıyor. Neredeyse sezonun ortasına kadar sakatlıklarla boğuşan genç oyuncu artık tamamen bu süreci atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

OCAK AYINDA FORMAYI ALACAK

Real Madrid sağlık heyetinin Arda Güler ile ilgili verdiği rapora göre genç oyuncu Ocak ayında sahalara dönebilecek. Sakatlığını tamamen atlatan genç oyuncu, maç kondisyonunu kazanması için özel bir şekilde antrenman yapacak.

ANCELOTTI ŞANS VERECEK

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin Arda Güler'den gelen haberle mutlu olduğu öğrenilirken, genç oyuncuya Ocak ayında şans vermeyi planladığı öğrenildi.





