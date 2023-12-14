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  4. Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Artık Ocak ayında her şey kesin gibi...

Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Artık Ocak ayında her şey kesin gibi...

14.12.2023 18:31 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e transfer olduğundan beri sakatlığını bir türlü atlatamayan Arda Güler'den müjdeli haber sonunda geldi. Genç oyuncunun tüm sakatlıklarını atlattığı ve takımla çalışmalara başladığı ifade edildi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de Arda Güler sevinci yaşanıyor. Neredeyse sezonun ortasına kadar sakatlıklarla boğuşan genç oyuncu artık tamamen bu süreci atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

OCAK AYINDA FORMAYI ALACAK

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Real Madrid sağlık heyetinin Arda Güler ile ilgili verdiği rapora göre genç oyuncu Ocak ayında sahalara dönebilecek. Sakatlığını tamamen atlatan genç oyuncu, maç kondisyonunu kazanması için özel bir şekilde antrenman yapacak.

ANCELOTTI ŞANS VERECEK

ardaguler

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'nin Arda Güler'den gelen haberle mutlu olduğu öğrenilirken, genç oyuncuya Ocak ayında şans vermeyi planladığı öğrenildi.

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