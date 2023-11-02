Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor! Rayo Vallecano maçı öncesi anlaşma sağladılar...

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler ile görüşüp anlaşma sağladı. Bir süredir sahalardan uzak kalan Arda Güler ile ilgili tasarrufunu genç oyuncuyla yaptığı toplantıda bire bir aktaran Ancelotti, Rayo Vallecano maçında Arda'yı sonradan oyuna alacak.

"ANLAŞMAYA VARDILAR"

İspanyol basınında çıkan haberde; teknik ekibin Arda'yı ilk maçlarda 20-25 dakika oynatmayı planladığı ve yavaş yavaş maç temposunu kazandırmayı düşündüğü aktarıldı. Arda ile bu konu hakkında sohbet gerçekleştiren Ancelotti'nin genç oyuncuyla bu plan üstünde anlaşmaya vardığı yazıldı.

"ÜZERİNDE BASKI OLMASIN"

Tecrübeli teknik adamın Arda Güler'e, "Kanıtlayacak bir şeyin yok, senin için öncelik maç ritmini yakalaman. Üzerinde asla baskı olmasın." dediği aktarıldı.





